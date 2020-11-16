القوات الجوية الأثيوبية تستهدف مواقع بمحيط تيغراي

2020/11/16 | 21:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن القوات الجوية الإثيوبية استهدفت مواقع بمحيط تيغراي، شمال البلاد.

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