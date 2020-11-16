الكربولي: الاوقاف السنية تتعرض للخيانة

2020/11/16 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاثنين، ان تمرير مجلس الوزراء لمحضر اتفاق الوقف السني والشيعي لاحالة ارشيف وزارة الاوقاف المنحلة الى وزارة الثقافة هو اجراء خطير يهدد ملكية الاوقاف السنية ومؤسساتها.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، ان “تمرير مجلس الوزراء لمحضر اتفاق الوقف السني والشيعي لاحالة ارشيف وزارة الاوقاف المنحلة الى وزارة الثقافة هو اجراء خطير يهدد ملكية الاوقاف السنية ومؤسساتها واخراجها من يد اصحابها الشرعيين عن طريق احتمالية التلاعب بها وتزويرها”.

واضاف الكربولي، ان “رئيس الوقف المكلف لايمتلك صلاحية اتخاذ قرارات تهدد مصير ارث الاجداد”، مشددا على انه “سيخضع كل من يثبت تورطه بهذا الملف للاستجواب والمسائلة: وعلى الحكومة الانتقالية ترك الملفات الشائكة للحكومة القادمة”.

واختتم الكربولي تغريدته بهاشتاغ “الاوقاف السنية تتعرض للخيانة”.

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