2020/11/16 | 21:33 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات بتراجع الطلب في الولايات المتحدة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقود الآجلة للغاز الطبيعي تتراجع 8% مع مخاوف تباطؤ الطلب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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