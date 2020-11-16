العقود الآجلة للغاز الطبيعي تتراجع 8% مع مخاوف تباطؤ الطلب

2020/11/16 | 21:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات بتراجع الطلب في الولايات المتحدة.

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