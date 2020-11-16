2020/11/16 | 21:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة عضو ادارة نادي الشرطة الاسبق حيدر طبرة في العاصمة الاردنية عمان بسبب مضاعفات فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/16 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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