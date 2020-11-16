الشاعر رحيم الغانم يتحدث عن مجموعته الشعرية

2020/11/16 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ميسان- واع- شذى السوداني

صدرت للشاعر والناقد الشاب رحيم زاير الغانم مجموعته الشعرية "هكذا اتيت" الصادرة عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وبالتعاون مع دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة.

وقال الشاعر رحيم زاير الغانم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه المجموعة فازت بجائزة الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر للثقافة والأدب التي نظمها اتحاد الجواهري الكبير".

وأضاف الغانم، أن "المجموعة الشعرية تتكون من 35 نصاً شعرياً واحتوى متن المجموعة نصوصاً طويلةً ومتوسطةً وقصيرةً (الشعر الوجيز) وتنوّعت موضوعات المجموعة بين النص الوجداني واليومي ونص السيرة والغربة والاغتراب وقضايا المصير الكبرى (الوطن، الإنسان، الوجود).

وتُعدُّ مجموعة (هكذا أتيتُ) للشاعر الغانم المجموعة الشعرية الرابعة في تسلسل إصداراته إذ سبقتها ثلاث مجاميع؛ (حينما تجلت بين يديه) العام 2015 و(أرى وحدتي..



ولا أراني) العام 2016 و(لطفاً..



كُنْ وطناً) العام 2018.

ومن الجدير بالذكر أن جائزة الشاعر حسب الشيخ جعفر غطَّت طيفاً واسعاً من الفنون والآداب والثقافة واعتلى منصة الفوز والتتويج بلقب الفوز بها أكثر من 40 شاعراً وكاتباً وناقداً.

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