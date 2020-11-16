2020/11/16 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة البصرة، الاثنين، عن اعتقال متهمين اثنين بتهمة "القتل".

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة الحسين التابع لقسم شرطة البلدة الثانية تمكنت من القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة القتل (٤٠٦) وفق قانون العقوبات العراقية بعد التحري وجمع المعلومات عن مكان تواجده".

وأضاف البيان "كذلك تم القبض على متهم مطلوب بجريمة الشروع بالقتل وفق المادة (٤٠٥) ق.ع من قبل مفارز مركز شرطة ابي الخصيب".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تعلن اعتقال متهمين اثنين بتهمة القتل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تعلن اعتقال متهمين اثنين بتهمة القتل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).