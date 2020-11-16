عبر تسجيل مرئي: قيادي إيزيدي كبير يعلن استقالته من البيشمركة وحزب بارزاني

2020/11/16 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن قائد "فرمانده شنكال"، قاسم ششو، الاثنين، استقالته من الحزب الديمقراطي الكردستاني، واصفا نفسه بالمستقل ابتداءً من اليوم.



وقال ششو في رسالته عبر مقطع مصور، تابعه "ناس"، (16 تشرين الثاني 2020)، التي وجهها إلى قادة حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني، إن"قراره يعود إلى تدخل الحزب في شؤون الديانة الايزيدية، وذلك بعد الجدل الذي اندلع عقب وفاة زعيم الديانة الايزيدية بابا شيخ".

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