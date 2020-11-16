كربلاء.. بطريقة

2020/11/16 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} انقذت شرطة كربلاء قسم شرطة النجدة ينقذ شاب من محاولة الانتحار.

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