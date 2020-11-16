هل يؤثر شحن الهاتف بغير الشاحن الاصلي.. كيف تضمن سلامته؟؟

2020/11/16 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} لأسباب كثيرة، قد يضطر الشخص لشحن بطارية هاتفه الجوال باستخدام شاحن مختلف، في خطوة يختلف كثيرون حول تأثيرها على العمر الافتراضي للهاتف.

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