2020/11/16 | 21:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر منصة يس عراق، موقف عمليات إرساء السفن و تفريغ و شحن الحمولات في أرصفة ميناء خور الزبير ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة… موقف عمليات إرساء السفن والحمولات في أرصفة ميناء خور الزبير) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة… موقف عمليات إرساء السفن والحمولات في أرصفة ميناء خور الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).