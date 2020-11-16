2020/11/16 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- كشفت اللجنة القانونية، الاثنين، عن طريقة استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال، فيما اشارت الى ان الحكومة بحاجة الى هذه الديون باسرع وقت.وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي، ان”قانون استحصال الديون الحكومية فيه اجراءات رادعة بعضها جزائي وتنفيذي ومن الممكن الحجز على ممتلكات الشركات، او حجز تنفيذي، فالاجراءات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تكشف عن طريقة استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال المركز الخبري الوطني.

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