2020/11/16 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة السجناء السياسيين إطلاق الرواتب المتوقفة لمحتجزي رفحاء داخل العراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن رئيس المؤسسة حسين السلطاني، يوم الاثنين، إنه "تم إطلاق رواتب لـ 4 آلاف من محتجزي رفحاء في الداخل بعد توقفها وفقا لقرار (27) المتعلق بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط ولا يتجاوز راتبه المليون دينار وأن يكون مقيما داخل العراق وربا لأسرة ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة".

وأضاف، أن "إطلاق الرواتب شمل الأشهر من حزيران الماضي حتى تشرين الثاني الحالي"، مشيراً إلى أن "إطلاق الرواتب المتوقفة شمل 4 آلاف من محتجزي رفحاء في الداخل فقط من أصل 29 ألفا الذين أغلبهم خارج العراق بعد تحديث البيانات على وفق شروط قرار (27)".

ولفت إلى أن " قرار (27) طبق في الشهر الجاري وشروطه القاضية بأن لا يتجاوز الراتب مليون دينار وشمل محتجزي رفحاء في الداخل وليست هناك حقوق لمن هم خارج العراق".

PUKmedia / عن واع ‌

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