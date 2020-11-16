السوداني يوجه طلبا فوريا للحكومة لتجاوز فراغ شركات الهاتف

2020/11/16 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا النائب، محمد شياع السوداني، الاثنين، الحكومة بأن تباشر فورا بإكمال تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة لتجاوز الفراغ بعد ايقاف تجديد شركات الهاتف النقال.

جاء ذلك في تصريح للسوداني، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (16 تشرين الثاني 2020)، قال فيه إن "الخطوات المقبلة ستتم بعد الانتهاء من عملية الاستئناف والتمييز، ويكتسب القرار الدرجة القطعية وينفذ بشكل واضح، بعدها يأتي دور هيئة الإعلام وزارة الاتصالات والحكومة وبمتابعة البرلمان".

وأضاف، أن "البديل بالدرجة الأساس هو تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة للانطلاق لخدمة الـ فور جي G4، التي ستتزامن مع تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة".

وتابع، أنه "قدم بدائل لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي منها الرخصة الوطنية الرابعة، ومنها إيجاد آلية جديدة لعملية التجديد لشركات الهاتف"، مشيرا إلى أنه "بموجب القرار القضائي الصادر لا يمكن لتلك الشركات أن تتنافس بأسمائها كشركات".

وشدد السوداني، على "ضرورة فتح باب التنافس أمام الشركات العالمية على وفق السياقات الخاصة"، لافتا إلى أنه "من الضروري أن تباشر الحكومة فورا بإكمال تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة لتجاوز الفراغ".

ونوه بأن "الدعوة ضد شركات الهاتف النقال تم رفعها باسمه الشخصي، كما موضح في القرار الصادر".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أبطل أمس الأحد، تجديد رخص شركات الهاتف النقال.

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