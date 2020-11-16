حتى لا تتكرر تجربة انقلاب 17 نوفمبر 1958 - تاج السر عثمان

2020/11/16 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 تطل الذكري 63 لانقلاب 17 نوفمبر الذي كان أول انقلاب عسكري مر به السودان، والبلاد تمر بالظروف نفسها التي قادت لانتكاسة الديمقراطية الأولي، كما هو الحال في الانقلاب علي الوثيقة الدستورية والسير في أساليب النظام البائد في مصادرة الحريات والقمع الوحشي للتجمعات والمظاهرات السلمية، والسير في تنفيذ سياسة صندوق النقد الدولي التي افقرت البلاد وجعلتها علي حافة المجاعة ، جراء رفع الدعم والخصخصة ورفع ......





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