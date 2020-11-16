2020/11/16 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم والعبادي يؤكدان أهمية الإقتراع المبكّر كوسيلة للتغيير والإصلاح الكاظمي: لا تأجيل لإنتخابات حزيران وهناك من يتعمد وضع العقبات بغداد – قصي منذر رصد مراقبون سياسيون تحركاً جدياً لممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت والرئاسات الثلاث، من اجل انجاز استحقاقات الانتخابات المبكرة، وفسروا ذلك باهتمام المنظمة الدولية الواضح، بتأمين متطلبات واجواء الانتخابات […]

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