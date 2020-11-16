2020/11/16 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يعلن نتائج قبول المعلمين المجازين دراسياً ويمدّد إستمارة المركزي التربية تؤكد إلتزامها بقرارات خلية الأزمة بغداد – ساري تحسين أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا ضمن قناتي القبول العام وذوي الشهداء في الدراسة الصباحية.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) امس إن قبول المعلمين المجازين دراسيا […]

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