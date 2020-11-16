2020/11/16 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ: رفع الكرفانات المتجاوزة في ميناء أم قصر الجنوبي النزاهة توضّح تفاصيل قرار الحكم بحق محافظ بابل السابق المحافظات – مراسلو الزمان رفع منفذ ميناء ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة للوجود في الميناء.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذا الإجراء يأتي لتنظيم العمل […]

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