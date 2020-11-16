وزير الصحة يعلن تعليمات دوام العام الدراسي الجديد مع اتباع الاجراءات الوقائية

2020/11/16 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الاثنين، عن تعليمات دوام العام الدراسي الجديد.وقال التميمي في تصريح صحفي، ان” اللجان الاستشارية اوصت ان يكون الدوام في المدارس يوما واحداً في الاسبوع مع اتباع كافة الاجراءات الوقائية”.واضاف ان” وزراتي الصحة والتربية ناقشت لاكثر من مرة الاليات لبدء العام الدراسي الجديد”، مشيرا الى” […]

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