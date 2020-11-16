نقيب الفنانين: النقابة تجري تحضيرات لإطلاق مهرجان العراق الوطني للمسرح

2020/11/16 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

قال نقيب الفنانين جبار جودي، اليوم الاثنين، إن النقابة تجري حالياً التحضيرات استعدادا لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان العراق الوطني للمسرح.

وأوضح جودي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نقابة الفنانين تجري حاليا تحضيرات استعدادا لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان العراق الوطني للمسرح".

وأضاف، أن "النقابة تستعد أيضا لتنظيم معرض للتسوق (بازار) وعروض أزياء في شهر كانون الأول المقبل"، مشيرا الى أن "النقابة أطلقت قبل أيام مهرجان الناي الإلكتروني، سبقه مهرجان العود بمشاركة كبار العازفين العراقيين، فضلا عن إقامة حفل توقيع كتاب السينما العراقية من عام 1946 الى وقتنا الحالي للناقد مهدي عباس".

ولفت جودي الى أن "النقابة تعمل حاليا على التنسيق من أجل إقامة الملتقى السينمائي النسوي الأول يومي 24 و25 من تشرين الثاني الحالي بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"، مؤكدا أن "الملتقى سيقام على قاعة السينما في مول بغداد".

يذكر أن نقيب الفنانين يعمل حاليا على تسجيل مسلسل "هواجس" من تأليف طلال هادي وإخراج علي حنون في استديوهات الدراما التابعة لشبكة الإعلام العراقي.

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