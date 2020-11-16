الصّحّة تجارة مُرْبِحَة - الطاهر المعز

2020/11/16 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز الصحة تجارة مُرْبحة: لقاح وباء "كوفيد 19" بين آمال البَشَرِيّة والمضاربة في البورصة أعلنت مجموعة "فايزر ( Pfizer ) أكبر شركة عالمية (أمريكية المَنْشَأ) للمُخْتَبَرات والعَقاقير، أن التّعاون بينها وبين الشركة الألمانية "بيونتيك" الناشئة، أسْفَر عن نتائج أوّلِية إيجابية واعدة، بشأن التجارب التي تسبق إنتاج لقاح ضد الفيروس التاجي "كوفيد 19"، بعد مرحلة تحديد أسباب انتشار الفيروس، وفهم خصائ ......





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