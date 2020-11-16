مصرف الرشيد يعلن عن ايقاف سلف الماستركارد ( نخيل)

2020/11/16 | 22:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن ايقاف ترويج سلف الماستر كارد ( نخيل).

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المصرف قرر ايقاف ترويج سلف الماستر كارد ( نخيل)، مبينا ان “قرار الايقاف جاء لاغراض التطبيق بين الفروع المانحة وقسم البطاقات والقنوات الالكترونية”.

واضاف ان “المصرف سيستأنف ترويج المعاملات مطلع الشهر الاول لعام ٢٠٢١“.

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