مصرف الرشيد يعلن عن ايقاف سلف الماستركارد( نخيل)

2020/11/16 | 22:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلن مصرف الرشيد اليوم الاثنين ،عن ايقاف ترويج سلف الماستر كارد ( نخيل).واوضح المكتب الاعلامي في بيان ان قرار الايقاف جاء لاغراض التطبيق بين الفروع المانحة وقسم البطاقات والقنوات الالكترونية”.واضاف ان “المصرف سيستأنف ترويج المعاملات مطلع الشهر الاول لعام ٢٠٢١”.

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