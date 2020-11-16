البرلمان: شركات الهاتف النقال لن تعمل في البلاد مجددا ودعوى أخرى تنتظرها امام القضاء

2020/11/16 | 22:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخالفاتها ترقى الى جرائم هدر المال العام ترجيحات بكشف متواطئين من هيئة الاعلام والاتصالات تستروا على عدم تسديد الديون بغداد- وعد الشمري كشف نوّاب، أمس الأثنين، عن دعوى جزائية جديدة ستطال “متورطين” بهدر المال العام في ملف الاتصالات، مشيرين إلى ان شركات الهاتف النقال العاملة حالياً، لن تعود الى العمل في البلاد مجددا، لعدم التزامها ...

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