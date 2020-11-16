الاستخبارات الإيرانية تشن موجة اعتقالات واسعة ضد معارضين

2020/11/16 | 22:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخافة احياء احتجاجات العام الماضي الصباح الجديد ــ وكالات شنت الاستخبارات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، موجة من الاعتقالات في صفوف المعارضين “مخافة أن تندلع احتجاجات خلال الشهر الجاري”، في ذكرى التظاهرات التي انطلقت العام الماضي في الشهر نفسه احتجاجا على رفع أسعار الوقود.وجاءت الاعتقالات حسب موقع “إيران هيومن رايتس مونيتور”، تزامنا مع مخاوف لدى ...

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