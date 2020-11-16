أكاديميون وناشطون يطالبون بالتحضير لانتخابات مبكرة في الاقليم

2020/11/16 | 22:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدوا الاحزاب السياسية باعتماد خارطة طريق انقاذ وطني السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اقترح كتاب وصحفيون ان تبادر الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية الى اعتماد خارطة طريق انقاذ وطني لتدارك الازمات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الاقليم في ظل تحكم فئة معينة بالمؤسسات الرسمية في كردستان.وقال الكاتب والصحفي سرتيب جوهر في حديث للصباح الجديد، ...

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