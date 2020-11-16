الكناني: توافق سياسي للمضي بتعديل قانون المحكمة الاتحادية والأسبوع المقبل سيشهد حسمه

2020/11/16 | 22:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن تحالف الفتح، أحمد الكناني، "هناك توافق سياسي للمضي بتعديل قانون المحكمة الاتحادية" مؤكداً ان "الأسبوع المقبل سيشهد حسم القانون"..يتبع

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