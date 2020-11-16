2020/11/16 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت لجنة الشباب والرياضة ان قرار عودة الجماهير بشكل رسمي الى الملاعب مرتبط بلجنة الصحة والسلامة، ومن الممكن دخول الجماهير بشكل كلي في شهر كانون الاول المقبل.وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي عملنا مقترح الى اللجنة النيابية على لسان جواد الموسوي بشأن قرار عودة الجماهير الى الملاعب وبالتالي عرضه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشباب النيابية: دخول الجماهير للملاعب سيكون الشهر المقبل المركز الخبري الوطني.

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