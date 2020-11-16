مجلس الوزراء يناقش قانون التقاعد

2020/11/16 | 22:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل الاتحادي عادل الركابي عن ان مجلس الوزراء سيناقش قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في جلسته ليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الركابي يوم الاثنين، ان "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيكون على طاولة مجلس الوزراء يوم غد (الثلاثاء)"، مبيناً أن "قانون التقاعد الجديد يشجع على العمل في القطاع الخاص".

وذكر الركابي أن "لدى الوزارة 550 مفتشا في عموم العراق، وتحتاج إلى 2000 آخرين"، مؤكداً "إكمال الوزارة لقانون حقوق الطفل".

وبشأن العمالة الأجنبية في العراق قال وزير العمل "لا يوجد رقم محدد للعمالة الأجنبية، لكن هنالك 18 ألف عامل بنغالي في مصفى كربلاء مقابل 2000 عامل عراقي"، مشيراً إلى أن "هنالك عمالة تأتي عن طريق إقليم كردستان، وبعض العمالة تستغل مواسم الزيارات للبقاء للعمل في العراق".

ولفت إلى أن "تمويل ذوي الإعاقة لم يتم ضمن قانون الاقتراض".

وكشف الركابي عن أن "عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ 25 ألف موظف".

PUKmedia / عن واع ‌

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