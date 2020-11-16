بيع أنثى حمامة بـ 1.9 مليون دولار (فيديو)

2020/11/16 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

بيعت حمامة أنثى تبلغ عامين، بـ 1.6 مليون يورو (1.9 مليون دولار)، بعد صفقة التي كان بطلها رجل أعمال صيني في بلجيكا.

ودخلت الحمامة البلجيكية "نيو كيم" التاريخ باعتبارها الحمامة الأغلى في أوروبا، ووفقا لشركة "بيبا" لبيع الحمام في بلجيكا، فان الحمامة قام بتربيتها الأب جاستون فان دي ووير وابنه كورت في بيرلار بالقرب من مدينة أنتويرب.

وتجاوز ثمن الحمامة الرقم القياسي السابق لأغلى حمامة في أوروبا، الذي بلغ 1.3 مليون يورو، وكان هو ثمن "أرماندو" رفيق "نيو كيم" في عام 2019.

وقال شورد لي مندوب مبيعات مزاد "بيبا" لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الأحد: "بلجيكا هي مهد رياضة سباقات الحمام..



أفضل أنواع الحمام يأتي من بلجيكا".

وأضاف لي أن المربين البلجيكيين لا يربحون عادة أموالا كبيرة في حلبة السباق، بل يميلون بدلا من ذلك إلى كسب المال من الطيور التي يربونها، موضحا أنه في الصين من الممكن الفوز بجوائز نقدية كبيرة من السباقات.

وذكر ممثل "بيبا" إن الحمامة "نيو كيم" نفسها كانت أفضل طائر صغير في بلجيكا في عام 2018، لكن من النادر أن تجلب الأسعار المذهلة التي تم دفعها لشرائها هي و"أرماندو".

وصرح بأن حمام فان دي ووير "معروف في جميع أنحاء العالم"، لكن الثنائي سيتقاعد من هذه الرياضة.

ومع بيع 445 طائرا، من المتوقع أن يحقق المزاد عدة ملايين من اليورو قبل أن ينتهي يوم الاثنين.

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