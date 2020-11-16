الكشف عن “رقم صادم” للعمال الاجانب مقارنة بالعراقيين بــ “مكان واحد” بعيداً عن “الاحصائية الكلية”: يدخلون عن طريق التهريب!

2020/11/16 | 22:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيكون على طاولة مجلس الوزراء يوم غد.وقال الركابي في تصريحات متلفزة، إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيكون على طاولة مجلس الوزراء يوم غد”، مبيناً أن “قانون التقاعد الجديد يشجع على العمل في القطاع الخاص”.وذكر الركابي أن “لدى الوزارة 550 مفتشا في عموم العراق، وتحتاج إلى 2000 آخرين”، مؤكداً “إكمال الوزارة لقانون حقوق الطفل”.وبشأن العمالة الأجنبية في العراق قال وزير العمل “لا يوجد رقم محدد للعمالة الأجنبية، لكن هنالك 18 ألف عامل بنغالي في مصفى كربلاء مقابل 2000 عامل عراقي”، مشيراً إلى أن “هنالك عمالة تأتي عن طريق إقليم كردستان، وبعض العمالة تستغل مواسم الزيارات للبقاء للعمل في العراق”.ولفت إلى أن “تمويل ذوي الإعاقة لم يتم ضمن قانون الاقتراض”.وكشف الركابي عن أن “عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ 25 ألف موظف”.

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