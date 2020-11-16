تقرير:أوبك+ تدرس تمديد اتفاقية خفض الإنتاج مع استمرار تداعيات الوباء

2020/11/16 | 22:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر تقرير صحفي أن منظمة أوبك وحلفاءها يميلون نحو استمرار اتفاقية خفض إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل؛ لدعم الأسعار مع استمرار الموجة

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