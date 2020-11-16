وجبة اعدامات في سجن الناصرية وتعزيز المنافذ الحدودية بموظفي المخابرات

2020/11/16 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ نفذت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬حكم‭ ‬الاعدام‭ ‬بحق‭ ‬21‭ ‬مداناً‭ ‬بـ»الإرهاب‮»‬‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬الناصرية‭ ‬المركزي‭ (‬جنوب‭) ‬بعد‭ ‬مصادقة‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاحكام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬امنية‭ ‬وطبية‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الاعدام‭ ‬بحق‭ ‬المدانين‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭.‬واضافت‭ ‬أن‭ ‬المدانين‭ ‬يتحدّرون‭ […]

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