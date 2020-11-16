حلوى رخيصة بدل الشيء الثمين

2020/11/16 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك سياسي، ظهر بقوة في العملية السياسية بالعراق في أوج اندفاعاتها، وتوارى اليوم، منقطع عن مقابلات وتصريحات تتوافر على توصيف واقعي بليغ لم يسبقه اليه أحد في الاختصار والجرأة والتوقيت .لا حاجة لي لذكر اسمه فالعراقيون شاهدوا مقابلته التلفزيونية التي قال فيها انَّ الأمريكا والاسرائيليين أخذوا الدولة وأعطونا السلطة نفعل بها […]

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