علاوي:الفقيد عبدالجواد ذنون أنقذ معارضين ولابد من إعادة حقوقه

2020/11/16 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭- ‬الزمان‭ ‬دعا‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬وزعيم‭ ‬حزب‭ ‬الوفاق‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬الحقوق‭ ‬التقاعدية‭ ‬والاعتبارية‭ ‬للفريق‭ ‬الاول‭ ‬الركن‭ ‬عبدالجواد‭ ‬ذنون‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الاسبق‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬اربعة‭ ‬وثمانين‭ ‬عاماً‭ .‬وقال‭ ‬علاوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لمكتبه‭ ‬تسلمت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬اليوم‭ ‬انه‭ ‬الراحل‭ ‬ساعد‭ ‬معارضين‭ ‬عراقيين‭ ‬ابان‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ […]

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