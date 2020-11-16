قاسم ششو لــ “ايزيدي24”: قدمت استقالتي لانهم لم يحترموا وجهاء شنكال

2020/11/16 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – شنكال اعلن مساء اليوم الاثنين (17نوفمبر) القيادي الايزيدي “قاسم ششو” استقالته من الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد الاحداث الأخيرة التي جرت في مراسيم تنصيب بابا شيخ.وقال “ششو” لــ “ايزيدي24”، “احترامي لقيادة الديمقراطي الكردستاني ولـبيت الامارة الايزيدية الا ان إهانة وجهاء العشائر وعدم احترامهم وعدم السماح بدخولهم القاعة في مراسيم تنصيب بابا شيخ لن …

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