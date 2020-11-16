سي ان ان: ترامب سيصدر أمرا ببدء الانسحاب من العراق

2020/11/16 | 23:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قادة عسكريون امريكيون اصدار وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) امرا لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الامريكية في العراق وافغانستان.

ونقلت شبكة سي ان ان، عن قادة امريكيين توقعهم ان يصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمرًا رسميًا هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان والعراق، قبل مغادرته منصبه في 20 يناير كانون الثاني، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مُطلعين.

وأصدر البنتاغون إشعارًا للقادة، يعرف باسم "أمر تحذير"، لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الأمريكية إلى 2500 جندي في أفغانستان و2500 في العراق بحلول 15 يناير كانون الثاني، حسبما قال المسؤولون.

ويوجد حاليا نحو 3 آلاف جندي امريكي في العراق و4500 جندي في افغانستان.

PUKmedia / عن سي ان ان ‌

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