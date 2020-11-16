الاتحاد الوطني واليونامي يؤكدان ضرورة حل الخلافات بالحوار

2020/11/16 | 23:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رزكار علي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ميرا كوبرس المستشار السياسي للمبعوث الخاص للامم المتحدة في العراق (اليونامي)، في مدينة السليمانية يوم الاثنين 16/11/2020.

وبحث الجانبان في اللقاء الذي حضره مدير الشؤون السياسية في مكتب الامم المتحدة بمدينة السليمانية، آخر المستجدات السياسية في العراق، حيث استعرض رزكار علي آراء الاتحاد الوطني في جميع المسائل والملفات الساخنة في العملية السياسية في اقليم كوردستان والعراق.

ودعا رزكار علي، الامم المتحدة الى تكثيف الجهود لتقديم المشورة لحكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحل الخلافات بينهما والتوصل الى اتفاق وتطبيق الدستور، مشددا على ان معيشة مواطني كوردستان في خطر واصبحت ضحية للخلافات.

وفيما يتعلق بالمناطق الكوردستانية المستقطعة اكد رزكار علي ان الاوضاع الادارية والسياسية والامنية في تلك المناطق تقلق الاتحاد الوطني، ولابد ان يتم حماية حقوق المكونات فيها وفق الدستور، وحل مشكلات تلك المناطق وان تبدأ الامم المتحدة محاولاتها المكثفة من اجل ذلك.

وشدد رزكار علي على ضرورة حل المشكلات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عبر الحوار وفق الدستور، وحل المشكلات المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية لاقليم كوردستان.

PUKmedia / خاص‌

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