2020/11/16 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

202 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، ايقاف ترويج سلف الماستر كارد (نخيل)، مشيرا إلى انه سيستأنف ترويج المعاملات مطلع الشهر الاول لعام 2021.

وقال المصرف في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (16 تشرين الثاني 2020)، انه تقرر "ايقاف ترويج سلف الماستر كارد (نخيل)، لاغراض التطبيق بين الفروع المانحة وقسم البطاقات والقنوات الالكترونية".

وأضاف المصرف في بيانه، انه "سيستأنف ترويج المعاملات مطلع الشهر الاول لعام 2021".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعلن ايقاف ترويج سلف الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعلن ايقاف ترويج سلف الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).