استقالة قائد البيشمركة في سنجار بسبب تدخلات الديمقراطي الكوردستاني: تركت الحزب أيضا

2020/11/16 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر قائد قوات البيشمركة في سنجار، وعضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الايزيدي قاسم ششو، الاثنين، الاستقالة من القيادة ومن عضوية الحزب، احتجاجا على تدخل الحزب بالشؤون الدينية الايزيدية ودعمه لأمير الديانة الايزيدية، حازم تحسين بك، رغم رفض قيادات سنجار له ولقراراته.

وقال ششو، في حديث لـ "ان ار تي"، اليوم، (16 تشرين الثاني 2020)، انه "قرر الاستقالة من قيادة قوات البيشمركة في سنجار ومن عضوية الحزب الديمقراطي الكوردستاني احتجاجا على تدخل الحزب في الشؤون الدينية الايزيدية ودعم الأمير حازم تحسين بك أمير الديانة الايزيدية رغم رفض قيادات سنجار له ولقراراته".

وأضاف، ان "حازم تحسين بك، تفرد بالقرارات العامة للديانة الايزيدية، رغم عدم حصوله إلى الآن على رضى وقبول أغلبية ايزيدية سنجار"، مشيرا إلى انه تم "اختيار بابا شيخ جديد دون أخذ رأي قيادات سنجار من الايزيديين".

وكان المجلس الروحاني الإيزيدي في العراق، قرر السبت الماضي، (14 تشرين الثاني 2020) تنصيب الشيخ علي إلياس أبا روحيا للإيزديين خليفة لبابا شيخ، الذي توفي الشهر الماضي.

وضم الاجتماع 250 رئيس عشيرة إيزيدية، وأمير الكورد الإزيديين، وبعد تبادل الحوار بين الأطراف المجتمعة، تقرر تنصيب الشيخ علي إلياس الأب الروحي الجديد للإزيديين.

يشار إلى ان الشيخ علي إلياس، من مواليد مدينة شيخان بشمال العراق 1979، وكان والده أبا روحيا للإيزيديين مدة 18 سنة، بين 1978 حتى العام 1995.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الشيخ إلياس ضمن مراسم خاصة، في معبد لالش، يوم الأربعاء المقبل.

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