الامن الوطني يعلن اعتقال عنصر بـ”ديوان الجند” في بغداد

2020/11/16 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الامن الوطني، اليوم الاثنين، عن اعتقال عنصر بـ”ديوان الجند” في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه، ان “فوج المهمات الخاصة التابع لجهاز الامن الوطني نفذ عملية نوعية والقاء القبض على داعشي ينتمي الى ديوان الجند في محافظة بغداد”.

واضافت ان “ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

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