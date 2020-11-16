محاولات وساطة لوأد النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي

2020/11/16 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت تصعيدا خطيرا في النزاع المستعر بين القوات الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي المتمردة بدأت محاولات للتوسط بين الجانبين بالتبلور لوضع حد للنزاع المستعر منذ 4 نوفمبر بين الجيش الإثيوبي وقوات منطقة تيغراي المتمردة.

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