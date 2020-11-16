صدمة أخرى للكرة المصرية والفرق الإنجليزية.. إصابة ’النني’ بفيروس كورونا

2020/11/16 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، إصابة محمد النني لاعب المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد.



وقال الاتحاد المصري في بيان على حسابه بموقع فيسبوك، تابعه "ناس"، (16 تشرين الثاني 2020)، "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".

وأوضح الاتحاد أنه "على الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها".

وقررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أبو العلا "إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق إجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى".

وأوضح الاتحاد أنه "ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو".

وأعلن طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، السبت، أن مهاجم ليفربول محمد صلاح ظهرت عليه أعراض طفيفة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يقضي الأسبوع المقبل في الأقل في عزل ذاتي في مصر.

وفي مقابلة مع أسوشييتد برس، (14 تشرين الثاني 2020)، قال محمد أبو العلا إن حضور صلاح لحفل زفاف شقيقه ربما يكون قد ساهم في إصابته بكوفيد - 19، لكن لا يمكنه التأكد.

وجاءت نتيجة فحص صلاح للكشف عن الفيروس إيجابية مرتين أمس الجمعة، عشية مباراة منتخب مصر ضد منتخب توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر الآن أن يغيب صلاح عن مباراة ليفربول الأولى بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.

وأوضح أبو العلا، الذي تحدث الجمعة والسبت مع طبيب فريق ليفربول، أن صلاح مضطر للخضوع للعزل لمدة 7 أيام بموجب الإرشادات الصحية المصرية.

وتابع أبو العلا في مكالمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القاهرة قائلا: "إن حالته معتدلة، ليس لديه أعراض حادة.



عليه أن يعزل نفسه في مصر حتى تأتي نتيجة فحصه سلبية وبعد ذلك، بالطبع، يمكنه العودة."

ثبتت إصابة صلاح البالغ من العمر 28 عاما بعد أن تم تصويره - أحيانا بدون كمامة - بينما كان يرقص بين عشرات الأشخاص في حفل زفاف شقيقه بالقاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وعندما سئل عما إذا كان صلاح أصيب بالفيروس في حفل الزفاف وسط القليل من التباعد الاجتماعي، قال أبو العلا "لا أستطيع أن أنكر.



ربما نعم، وربما لا".

وقال أبو العلا إن ثمة "قلق لدى السلطات المصرية لأن محمد صلاح يمثل لمصر شيئا خاصا.



الكل هنا يريد المساعدة و ...



أن يفعل كل ما يمكن أن تفعله الدولة بأكملها".

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