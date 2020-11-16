خلاطي: تعديل قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لأغلبية بسيطة ومطالب بتعديل فقرة الفقهاء

2020/11/16 | 23:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، حسن خلاطي، مساء الاثنين، بان تعديل قانون المحكمة الاتحادية يكفي لتمريره بالأغلبية البسيطة.

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