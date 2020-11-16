بالوثيقة.. القوى يعد تقاسم الأوقاف الدينية مخالفة للقانون ويحذر من تداعياتها

2020/11/16 | 23:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد تحالف القوى العراقية، توقيع رئيس ديوان الوقف السني وكالة {سعد كمبش} على اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية "مخالفة قانونية" محذراً من التداعيات الطائفية للخطوة".

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