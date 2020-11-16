الامن الوطني يعلن اعتقال عنصر بـ'ديوان الجند' في بغداد

2020/11/16 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الامن الوطني، الاثنين، عن اعتقال عنصر بـ"ديوان الجند" في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، ان "فوج المهمات الخاصة التابع لجهاز الامن الوطني نفذ عملية نوعية والقاء القبض على داعشي ينتمي الى ديوان الجند في محافظة بغداد".

واضافت ان "ذلك جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة".

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