تحالف القوى: توقيع كمبش على اتفاق تقاسم الاوقاف هو مخالفة قانونية واستغلال وظيفي

2020/11/16 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، توقيع رئيس الوقف السني بالوكالة على اتفاق تقاسم الاوقاف الدينية بانه مخالفة قانونية، واستغلال وظيفي لتحقيق غايات ومنافع شخصية من رئيس ديوان الوقف السني بالوكالة (سعد كمبش) لضمان بقاءه اطول فترة ممكنة في منصب رئيس الديوان.

وادناه نص البيان:-

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لم اوقع على ذلك

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