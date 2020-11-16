الكربولي يحذر من اجراء حكومي خطير يهدد مصير 'ارث الاجداد'

2020/11/16 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

رأى النائب، محمد الكربولي، الاثنين، احالة ارشيف وزارة الاوقاف المنحلة إلى وزارة الثقافة هو اجراء "خطير" يهدد مصير "ارث الاجداد"، داعيا الحكومة الانتقالية إلى ترك الملفات الشائكة للحكومة المقبلة.

وكتب الكربولي تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (16 تشرين الثاني 2020)، قال فيها ان "تمرير مجلس الوزراء لمحضر اتفاق الوقف السني والشيعي لاحالة ارشيف وزارة الاوقاف المنحلة إلى وزارة الثقافة هو اجراء خطير يهدد ملكية الاوقاف السنة ومؤسساتها واخراجها من يد اصحابها الشرعيين عن طريق احتمالية التلاعب بها وتزويرها".

وأضاف في تغريدته، ان "رئيس الوقف المكلف لا يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات تهدد مصير ارث الاجداد وسيخضع كل من يثبت تورطه بهذا الملف للاستجواب والمساءلة..



وعلى الحكومة الانتقالية ترك الملفات الشائكة للحكومة القادمة".





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