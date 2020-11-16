البنتاغون يصدر إشعارا 'أمر تحذير' بشأن القوات الأميركية في العراق

2020/11/16 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت شبكة CNN، الاثنين، بان البنتاغون أصدر إشعارا للقادة، يعرف باسم "أمر تحذير"، لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الأميركية إلى 2500 في العراق بحلول 15 كانون الثاني المقبل.

وقالت الشبكة اليوم، (16 تشرين الثاني 2020)، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين ان "القادة العسكريين الأميركيين يتوقعون أن يصدر الرئيس دونالد ترمب، أمرا رسميا هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان، قبل مغادرته منصبه في 20 كانون الثاني المقبل".

وأصدر البنتاغون إشعارا للقادة، يعرف باسم "أمر تحذير"، لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الأميركية إلى 2500 جندي في أفغانستان و2500 في العراق بحلول 15 كانون الثاني المقبل، حسبما قال المسؤولون.

ويوجد حاليا ما يقرب من 3 آلاف جندي أميركي في العراق، و4500 جندي في أفغانستان.

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