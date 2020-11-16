مسؤولون يتوقعون: ترامب قد يسحب قوات أميركية من العراق وأفغانستان

2020/11/16 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مسؤولون أميركيون أن يصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرارا رسميا هذا الأسبوع ببدء عملية سحب إضافي للقوات الأميركية من أفغانستان والعراق قبل يوم الـ20 من يناير المقبل، بينما أبلغت مسؤولة في البنتاغون قناة الحرة أنها لا تستطيع أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات الآن

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