الملائكة المبيدة(جان كلود بريسو): فيلم تجريبي حول الخطيئة والنشوة - بلال سمير الصدّر

2020/11/16 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر هل هذا الفيلم يقدم نظرية...أي نظرية من اي نوع معين...؟هل يدعي جان كلود برسو الفنية من خلف الاختفاء وراء رموز ميتافيزيقية باتت مملة من شدة تكرارها في كل افلامه وعلى نفس النمط والشاكلة؟أم هل يحاول الآن تكرار ثيمة شهيرة،تدعى بثيمة مدينة الملائكة؟امرأتان بالسواد في بداية الفيلم تتهامسان ومن ثم تختفيان فجأة،يترافق حضورهما صوت دقات الساعة،ولنلاحظ هنا أن جان كلود بريسو يكرر نفسه وكأنه لايقدم ......





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